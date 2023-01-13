Губернатор Бурков поручил ЦУР изучить мнение омичей о системах здравоохранения и образования

С губернатором Бурковым - глава омского ЦУР Ольга Боровская. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

ЦУР Омской области, начавший работу в ноябре 2020 года, выявляет проблемные вопросы граждан и содействует в их решении. Еженедельно губернатор Бурков получает от ЦУР аналитику по обращениям жителей региона в соцсетях.

- Человек в «Одноклассниках», «ВКонтакте» может высказать жалобу или указать на какие-то недочеты — и уже идет реакция властей. Ему легче через соцсети с помощью ЦУРа достучаться до органов власти, чем приехать из отдаленного района. Спасибо вам и вашему коллективу, который в постоянном и оперативном режиме осуществляет работу, облегчающую жизнь людей, — отметил губернатор.

Также глава региона обсудил с руководителем ЦУР планы на текущий год. По поручению главы региона ЦУР проведет социологические исследования по ключевым отраслям. В числе приоритетных — здравоохранение и образование.

- Мы реализуем программу модернизации первичного звена: строительство и ремонт амбулаторий, строительство ФАПов, улучшение материальной базы и оснащение медицинским оборудованием центральных районных больниц. Это большая работа, но нужна оценка качества работы медицинских учреждений. Ещё одна волнующая тема – система дошкольного и школьного образования. Мы должны видеть весь проблематив. Вопрос касается не только материального состояния образовательных учреждений, а качества самого образовательного процесса, — подчеркнул Бурков.

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