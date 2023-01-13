Омский митрополит Владимир рассказал, почему купанием в проруби в Крещение нельзя смыть грехи

Фото: Артем КИЛЬКИН

Митрополит Омский и Таврический Владимир пояснил в программе «Благовест. Слово пастыря» в эфире 12 канала, почему купание в проруби на праздник Крещения не поможет смыть грехи.

- Окунувшись в воду, мы никогда не можем смыть свои грехи. Мы можем отмыть телесную, но не внутреннюю грязь. Только обрядом крещения отмываются грехи. Крещенские купания - это народная традиция. Она, кажется, испорченная. Почему-то считается, раз ты окунулся в крещенскую воду, то ты уже крещеный, - сказал владыка.

По словам митрополита, он сам никогда в жизни не окунался в прорубь на Крещение.

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