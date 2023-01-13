Омский бизнесмен Хариби зарегистрировал новую компанию для работы с маркетплейсом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Омский бизнесмен Кирилл Хариби зарегистрировал новую компанию - ООО «Дикий Маркс».
По информации «СуперОмска», основной вид деятельности компании - розничная торговля по почте или информационно-коммуникационной сети Интернет. Зарегистрировано новое юридическое лицо по адресу: проспект Карла Маркса, 45.
Как объяснил изданию Хариби, ООО «Дикий Маркс» было создано для открытия пункта выдачи заказов маркетплейса.
- Думаю открыть ПВЗ «Вайлдберрис» на Маркса. Отсюда и название Вайлд и Маркса – «Дикий Маркс», – так объяснил выбор названия для компания бизнесмен.
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