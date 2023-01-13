В Омской области на выходных потеплеет до -7 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области на выходных станет еще теплее — столбик термометра поднимется до -7 градусов. Снегопады почти прекратятся. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Сегодня, 13 января, в дневные часы ожидается повышение температуры воздуха до -10...-15. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 14 января, ночью -13...-18 градусов. Днем температура воздуха составит -7...12 градусов. В течение суток местами ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ветер западный, юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 17 метров в секунду.

В воскресенье, 15 января, в Омске и области существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью -10...-15 градусов. При прояснении до -20 градусов. Пройдет небольшой снег. Днем -7...12 и без существенных осадков. Направление и скорость ветра останутся прежние — западный, юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

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