В Омске в 2022 году трамваи и троллейбусы перевезли около 25 миллионов пассажиров

Фото: пресс-служба мэрии Омска

За минувший 2022 года омские трамваи и троллейбусы перевезли около 25 миллионов пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как следует из данных МП «Электрический транспорт», троллейбусы перевезли 17,6 миллиона, а трамваи - 7,3 миллиона пассажиров.

В пассажирском предприятии отметили и достижения 2022 года, в том числе капитальный ремонт 1 388 метров трамвайных путей, замену 13,1 километра контактной троллейбусной и 1,25 километра контактно трамвайной сети, а также капитально-восстановительный ремонт трамвайного вагона и одного троллейбуса.

- Мы однозначно не будем останавливаться на достигнутом. Впереди у предприятия важное событие — запуск трёх новых троллейбусных маршрутов, которые соединят Левобережье с различными районами города. Будет построено более 10 километров контактной сети, две тяговые подстанции, реконструировано депо на улице Ватутина. Реализация намеченных планов предполагает создание уже сейчас на предприятии новых рабочих мест, - сказал исполняющий обязанности директора МП «Электрический транспорт» Андрей Пругов.

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