Омичи смогут оборудовать убежища в подвалах домов за счет средств Фонда капремонта

Изменения вступают в силу с 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За счет средств Фонда капремонта оборудовать убежища в подвалах домов смогут омичи, которые перевели свою собственность на спецсчет.

Такое стало возможно благодаря новой редакции местного закона. Подробности можно изучить в постановлении Омской области № 1568-ОЗ.

Напомним, что сейчас в списке Фонда 8 213 домов, из них 1 917 уже перешли на спецсчета.

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