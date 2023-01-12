Омичи смогут оборудовать убежища в подвалах домов за счет средств Фонда капремонта

Изменения вступают в силу с 2023 года.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За счет средств Фонда капремонта оборудовать убежища в подвалах домов смогут омичи, которые перевели свою собственность на спецсчет.
Такое стало возможно благодаря новой редакции местного закона. Подробности можно изучить в постановлении Омской области № 1568-ОЗ.
Напомним, что сейчас в списке Фонда 8 213 домов, из них 1 917 уже перешли на спецсчета.
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