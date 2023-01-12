В Омске в школе №4 откроют филиал детского технопарка «Кванториум»

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня рассказал, что в 2023 году филиал детского технопарка «Кванториума» откроется в школе № 4 имени И.И. Стрельникова.

- Образовательное учреждение вошло в число участников федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Стоимость учебного кластера составляет порядка 20 миллионов рублей. На базе технопарка школьники смогут получать дополнительные знания по естественно-научному и технологическим направлениям, заниматься в кружках, слушать лекции и участвовать в общих мероприятиях, - сообщил градоначальник.

Для работы в филиале «Кванториума» педагоги пройдут дополнительную профессиональную подготовку. Кроме того, планируется привлекать к преподаванию там студентов старших курсов профильных вузов.

Напомним, на данный момент «Кванториумы» работают в омских школах №77 и №151.

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