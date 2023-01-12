В Омске завели уголовное дело на сотрудницу АО «Омскгоргаз», по вине которой сгорела квартира

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком завел уголовное дело на 52-летнюю сотрудницу АО «Омскгоргаз». Ее подозревают в проведении работ, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, около 12 часов в минувшую среду, 11 января, в квартире в многоэтажке по улице Бородина в Советском округе, при проведении работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования 52-летняя женщина-слесарь нарушила правила безопасности — не обесточила газовую плиту с электророзжигом. В результате этого газовоздушная смесь воспламенилась и подожгла плитку на потолке, а затем пламя быстро охватило всю квартиру.

- Огнем было уничтожено все имущество жильцов на общую сумму более 1 миллиона рублей. В квартире во время происшествия находились только 63-летняя хозяйка и 52-летняя женщина-слесарь, которые успели выбежать и не пострадали, остальные члены семьи, в том числе малолетний ребенок, дома отсутствовали, - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовное дела продолжается. Его ход находится на контроле у прокуратуры.

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