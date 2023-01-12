Омский Роспотребнадзор прокомментировал первый случай штамма «Кракен» в России

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Омской области прокомментировало обнаружение нового штамма коронавируса «Кракен» на территории Российской Федерации. На территории нашего региона таковых не зафиксировано.

- Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта вводить не планируется. В настоящее время нет признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания. В целях защиты своего здоровья и здоровья своих близких следует соблюдать меры профилактики, - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 12 января, появилось сообщение о первом случае заражения подвариантом штамма Омикрон «Кракен». Заболевший был выявлен в Пензенской области.

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