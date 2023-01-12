В Омской области неожиданно появились пятирублевые купюры

Фото: Ирина Краснова
В Омской области заметили купюры номиналом 5 рублей. Как сообщает корреспондент газеты «Тарское Прииртышье», в одном из супермаркетов Тары ей выдали сдачу бумажными пятирублевками (на фото).
Ранее купюры номиналом 5 рублей перестали выпускать в 2010 года. С тех пор они почти исчезли из оборота. Но в декабре 2022 года директор «Госзнака» Аркадий Ткачук в интервью «Известиям» заявил, что пяти- и десятирублевые купюры могут вернуться в оборот в 2023 году.
По словам источника НГС55, в Омскую область завезли определенное количество пятирублевых купюр.
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