Сергей Шелест ровно год занимает пост мэра Омска

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Прошел ровно один год с того момента, как Сергей Шелест 12 января 2022 года официально вступил в должность мэра Омска. Хотя избран он был еще в декабре 2021 года.

Возглавил Шелест наш город, пожалуй, не в самое простое время, не в самый простой этап нашей истории. Однако достичь определенных успехов глава муниципалитета все же смог. К слову, при нем бюджет Омска впервые в истории превысил 30 миллиардов рублей.

Сергей Шелест принимает активное участие в решении самых сложных вопросов, посещает строительные площадки строящихся и реконструируемых объектов инфраструктуры. В минувшем 2022 году градоначальник несколько раз посещал школу №88, в здании которой ведется капремонт. Стоит напомнить, что благодаря усилиям мэрии под руководством Шелеста в городе было завершено строительство проблемных объектов инфраструктуры, в частности детского сада микрорайонах Прибрежный и Большие поля.

В первый год мэрства Сергея Шелест началось и обновление транспорта. Город закупил более 30 автобусов на экологичном топливе и 40 троллейбусов. В транспорте начали появляться валидаторы. Сейчас они работают на двух маршрутах. И на этом достижения нашего градоначальника не заканчиваются.

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