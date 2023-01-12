У омского отделения полиции №7 появился новый начальник после ареста Козлова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Место начальника омского отдела полиции №7 занял Алексей Прищепа. Пока он возглавляет структурное подразделение правоохранительных органов в качестве временно исполняющего обязанности. Об этом сообщает издание «СуперОмск».

Напомним, прежний глава отдела полиции Антон Козлов сейчас находится по стражей. Его задержали 31 октября 2022 года. Экс-полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он покровительствовал знакомой предпринимательнице, торговавшей немаркированной табачной продукцией.

Как отмечает издание, на официальном сайт упоминание о новом начальник отдела полиции №7 отсутствует.

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