Отделение Соцфонда РФ по Омской области возглавила Ольга Ступичева

Фото: омское отделение Соцфонда РФ
Управляющим отделения Социального фонда РФ по Омской области стала Ольга Ступичева, ранее возглавлявшая региональное отделение Пенсионного фонда РФ.
Ступичева работает в ПФР с 1994 года. С тех она прошла большой путь - от рядового сотрудника до руководителя регионального отделения. За годы долгой и кропотливой работы была удостоена ряда наград, среди которых нагрудные знаки «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации», «Почетный работник Пенсионного фонда Российской Федерации» и другие. Кроме того, она приняла непосредственное участие в создании и развитии системы обязательного пенсионного страхования в Омской области.
Напомним, Социальный фонд РФ начал работу с 1 января 2023 года. Он был создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
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