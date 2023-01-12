Отделение Соцфонда РФ по Омской области возглавила Ольга Ступичева

Фото: омское отделение Соцфонда РФ

Управляющим отделения Социального фонда РФ по Омской области стала Ольга Ступичева, ранее возглавлявшая региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

Ступичева работает в ПФР с 1994 года. С тех она прошла большой путь - от рядового сотрудника до руководителя регионального отделения. За годы долгой и кропотливой работы была удостоена ряда наград, среди которых нагрудные знаки «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации», «Почетный работник Пенсионного фонда Российской Федерации» и другие. Кроме того, она приняла непосредственное участие в создании и развитии системы обязательного пенсионного страхования в Омской области.

Напомним, Социальный фонд РФ начал работу с 1 января 2023 года. Он был создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

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