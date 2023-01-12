Госавтоинспекция предупредила омичей об ухудшении погодных условий

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Госавтоинспекция по Омской области предупредила водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий. В регионе наблюдаются осадки в виде снега.
В ведомстве попросили омских водителей соблюдать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части, а также быть осторожными совершении маневров. Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует снижать скорость во время снегопада, дабы снизить риск возникновения ДТП.
Пешеходов настоятельно призывают переходить дорогу только убедившись, что их точно видят и пропускают.
Напомним, по словам синоптиков, сегодня, 12 января, осадки в виде снега на территории Омской области сохранятся до позднего вечера.
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