Госавтоинспекция предупредила омичей об ухудшении погодных условий

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Госавтоинспекция по Омской области предупредила водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий. В регионе наблюдаются осадки в виде снега.

В ведомстве попросили омских водителей соблюдать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части, а также быть осторожными совершении маневров. Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует снижать скорость во время снегопада, дабы снизить риск возникновения ДТП.

Пешеходов настоятельно призывают переходить дорогу только убедившись, что их точно видят и пропускают.

Напомним, по словам синоптиков, сегодня, 12 января, осадки в виде снега на территории Омской области сохранятся до позднего вечера.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru