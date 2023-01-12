Компания омского бизнесмена Шкуренко построила крематорий в Ростове-на-Дону

Фото: Иван МАКЕЕВ

В конце 2022 года в Ростове-на-Дону начал свою работу крематорий, который построила компания омского предпринимателя Виктора Шкуренко «Регионпиво». Примечательно, что организация специализируется на оптовой торговле пивом.

Шкуренко признался изданию «Город55», что выступил лишь застройщиком. Идея возвести крематорий принадлежала его партнеру - «Омской мемориальной организации», возглавляемой Костылевым. Первоначально учреждение должны были построить в Омске, но в нашем городе возникли проблемы с поиском земельного участка.

Бизнесмен вложил в строительство примерно 200 миллионов рублей. Сейчас обслуживанием крематория, который разместился возле одного из кладбищ Ростова-на-Дону, занимается компания «Омская мемориальная организация».

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