Мэр Омска Шелест поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

- Более 300 лет существует этот институт, и принципы его остаются неизменными - это укрепление правовых основ нашей страны, защита интересов и свобод ее граждан. Профессионализм, ответственное отношение к работе, внимание к деталям, порядочность - все это присуще людям, однажды выбравшим прокуратуру местом своей работы. Желаю каждому из них успехов в решении задач, поставленных Государством, крепкого здоровья и всего самого наилучшего, - написал в своем телеграм-канале градоначальник.

Отметим, День работника прокуратуры отмечается в России ежегодно 12 января с 1995 года.

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