В Омске начали готовить купели к Крещению

Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории омского парка «Зеленый остров» «Клуб моржей» готовит три купели к грядущему Крещению.

- Будут встроены деревянные сходни, установлены 2 палатки: мужская и женская, соломой будут выстелены дорожки к купелям из палаток, - сообщается в паблике «Омский центр городской среды» во «ВКонтакте».

Там также отмечается, что на Крещение в парк ежегодно приезжает свыше 3 тысяч человек.

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