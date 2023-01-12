Омск занял второе место по площади квартир, приобретенных в новостройках

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омск оказался на втором месте в России по площади квартир в новостройках, приобретенных в 2022 году. Первое место у Красноярска. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков федеральной компании «Этажи».

В Омске средняя площадь квартир, приобретенных в новостройках в прошлом году, составила 45,9 квадратных метров. В Красноярске, занявшем первое место в рейтинге, - 48,9 квадратных метров. Соседний Новосибирск вошел в топ-5 - 43 квадратных метра.

Как утверждают аналитики, средняя площадь приобретаемых квартир в омских новостройках выросла на 7,8%.

Отметим, самая маленькая средняя площадь квартир, купленных в новостройках, была зафиксирована в Санкт-Петербурге - около 34 квадратных метров. Эксперты объясняют это большой долей иногородних покупателей в конце года.

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