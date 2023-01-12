Кандидату на пост советника минспорта Омской области предлагают оклад в 12 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минспорта Омской области объявило конкурс на замещение должности советника министерства.

Как сообщает «СуперОмск» со ссылкой на объявление о конкурсе, советник должен будет курировать вопросы по организации отдыха и оздоровлению детей. Он также будет входить в состав соответствующей региональной межведомственной комиссии.

Кандидату на должность советника министерства предлагают оклад в размере 12 584 рублей. Кроме того, он может рассчитывать на оклад за первый классный чин по должности советник - 3 032,31 рубля, а также на дополнительные выплаты в виде ежемесячной надбавки в 125% оклада, ежемесячное поощрение в 50% оклада и надбавки в зависимости от выслуги лет от 10 до 30% оклада.

Для участие в конкурсе кандидатам необходимо подать документы до 31 января. Отбор пройдет в феврале.

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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru