В Омской области на этих выходных резко потеплеет до -7 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омскую область после аномальных морозов придет потепление до -7 градусов. Будет облачно и снежно. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 12 января, днем -13...-18 градусов. В течение суток ожидается небольшой, а местами умеренный снег. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду.

В пятницу, 13 января, в ночные часы -15...-20 градусов. При прояснении до -26 градусов. Днем ожидается повышение температуры воздуха до -10...-15, местами до -20 градусов. Пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду.

В субботу, 14 января, ночью -13...-18 градусов. По Омской области до -23 градусов. Днем столбик термометра покажет -7...12 градусов. Местами ожидается небольшой снег. Направление ветра не изменится — западный, юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

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