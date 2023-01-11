Конституционный суд России отказал жителю Омска в уточнении, погашен срок или нет в справке о судимости

Заседание Конституционного суда РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Конституционный суд России отказал омичу в его притязаниях. Ранее житель Омска обратился с иском и требовал указывать в справке о судимости срок ее погашения. Но судебный орган встал на сторону МВД и постановил - при выдаче справке о судимости полицейские не обязаны указывать, что она погашена. В КС считают, что гражданин может сам собрать документы о погашении судимости, а заинтересованные лица - подсчитать самостоятельно срок погашения судимости - ведь другие сведения в справке указаны, сообщает «Право.ру».

Истец из Омска получил в МВД справку о судимости, в которой не было указано, что она уже погашена. Мужчина решил, что это нарушает гарантию на неприкосновенность частной жизни, и пытался оспорить форму выданной справки.

В КС ответили, что порядок выдачи таких справок определен административным регламентом МВД. Согласно регламенту, отметка «Не имеет» в справке ставится, если отсутствуют сведения об осуждении, уголовном преследовании или его прекращении.

В то же время гражданин имеет право предоставить вместе со справкой о судимости документы о ее погашении. Таким образом, конституционные права гражданина о неприкосновенности частной жизни не нарушены, постановили в суде.

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