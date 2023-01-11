В Омской области семьи мобилизованных могут бесплатно посещать спортивные госорганизации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омский губернатор Александр Бурков подписал указ о возможности бесплатного посещения физкультурно-спортивных организаций родственникам бойцов СВО. Такие семьи получили право один раз в месяц бесплатно посещать объекты спортивной школы олимпийского резерва - бассейн «Коралл», ледовый дворец «Сибирский нефтяник» и другие физкультурно-оздоровительные комплексы. Визиты предоставляются вплоть до окончания спецоперации на Украине.

Для того, чтобы бесплатно пройти в спортивную организацию необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о браке, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, свидетельство о рождении мобилизованного гражданина, документ, подтверждающий участие гражданина в СВО.

Дети до 14-ти лет должны приходить только в сопровождении родителей или законных представителей.

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