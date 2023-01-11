Омский губернатор Бурков подписал план мероприятий по духовно-нравственному развитию

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор Бурков и митрополит Владимир подписали план мероприятий по духовно-нравственному развитию и просвещению населения Омской области на 2023-2025 годы. Документ предусматривает значительный объем совместной работы в сфере укрепления семьи, патриотического, духовно-нравственного воспитания, развития культуры, воспитания детей на основе традиционных семейных ценностей. Предполагается проводить конференции, обучающие семинары, конкурсы, круглые столы. В целом мероприятия должны охватывать разные категории населения – от детей до пенсионеров.

- Правильно сказано: если не говорить с детьми о Боге, то всю оставшуюся жизнь придется в молитвах говорить с Богом о детях, - сообщил Александр Бурков.

По благословлению Митрополита Омского и Таврического Владимира в течение 2022 года проходили региональные Рождественские образовательные чтения. Их тема: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Рождественские чтения в этом году были проведены при грантовой поддержке. Цель Чтений состояла в обсуждении широкого круга проблем, связанных с взаимодействием церкви, общества и государства

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