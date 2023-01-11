В феврале на «Уроках цифры» омским школьникам расскажут, как пронозируют погоду

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С 16 января по 5 февраля 2023 года в школах Омска пройдет новый этап «Урока цифры», где ребята познакомятся с процессами измерения, анализа и прогнозирования атмосферных явлений с помощью технологий. На новом «Уроке цифры» детям объяснят, чем занимаются метеоролог, инженер данных, аналитик данных, специалист по вычислительной математике, специалист по машинному обучению и менеджер проекта. Ученикам расскажут, для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями в вычислениях, как происходит просеивание данных и как в этом помогает искусственный интеллект. Организаторами проекта выступает АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства цифрового развития России и Министерства просвещения России, а также ключевых российских компаниями сферы информационных технологий. Стратегический партнер нового «Урока цифры» и разработчик его содержания – компания «Яндекс».

- Для обеспечения подготовки специалистов ИТ-отрасли важно уже со школьной скамьи знакомить детей с профориентационными проектами в области технического творчества. Новый «Урок цифры» по технологиям, которые предсказывают погоду, покажет ребятам увлекательный мир сервиса Яндекс Погода, который уже завоевал доверие пользователей. На уроке школьники узнают, как происходит обработка метеорологических данных и формируется прогноз погоды, а обучение в игровой форме поможет им закрепить приобретенные навыки, – рассказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

- Новый «Урок цифры» от Яндекса получился действительно интересным и не только помогает с легкостью делать первые шаги в ИТ, но и расширить свои компетенции школьникам более взрослого возраста, – комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

- Наш регион по итогам 2021-2022 учебного года вошел в лидеры российских регионов по количеству вовлеченных в проект ребят. В этом году омские школьники, их родители и педагоги продолжат знакомиться с технологиями искусственного интеллекта и основными трендами их развития, – подчеркнул министр цифрового развития и связи Омской области Андрей Ключенко.

Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Урок занимает от 10 до 30 минут. Задания делятся на три уровня сложности в зависимости от возраста школьников: для младших, средних и старших классов.

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