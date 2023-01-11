В Омске ввели в эксплуатацию 19-этажный жилой дом

Фото: bestmaps.ru.

Пресс-служба омской администрации сообщила о вводе в эксплуатацию 19-этажного многоквартирного жилого дома. Высотку построили на Левом берегу между 11-м микрорайоном и метромостом. Зданию присвоили адрес: улица 1-й Тюкалинский проезд, 8. Источник сообщает, что помимо основных 19 этажей, здесь еще есть подземный и технический.

Дом построила коммерческая компания ООО «Специализированный застройщик «Сибград». Омичи отпразднуют новоселье в 117 квартирах. 49 из них однокомнатных, 34 - двухкомнатных и столько же трехкомнатных. Общая площадь здания - 6894,3 квадратных метра.

В декабре по соседству в эксплуатацию была введена другая высотка по улице 3-я Енисейская.

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