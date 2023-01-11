Новогодняя локация «Зимний Любинский» в Омске проработает до 22 января

Фото: телеграм-канал правительства Омской области
Новогодняя локация «Зимний Любинский» на улице Музейной в центре Омска проработает до 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Решение продлить работу локации было принято организаторами после многочисленных просьб от омичей. Фотозоны, ледовый городок и другие объекты «Зимнего Любинского» будут доступны для жителей и гостей города до 22 января.
Напомним, в этот раз прогулочная зона по улице Музейной была оформлена в советской эстетике.
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