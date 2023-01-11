Зампред омского Заксобрания Артемов рассказал об участии омских волонтеров в движении помощи спецоперации

Фото: сайт омского отделения партии «Единая Россия».

Заместитель председателя Законодательного собрания Омской области Александр Артемов встретился в штабе общественной поддержки с вязальщицами теплых вещей для участников СВО. Он поблагодарил женщин за участие и труд, а также сообщил, что волонтерское движение в регионе приобрело приличный размах.

- Участвуют и малыши, которые пишут письма поддержки нашим воинам, и убеленные сединами ветераны, которые тоже в меру своих сил помогают, - добавил Артемов.

Также политик подчеркнул, что впереди День защитника Отечества - к празднику бойцам намерены собрать подарки: теплые вещи, специальное обмундирование, тактические аптечки. При этом опытные волонтеры тоже планируют переключиться с вязания на изготовление свечей и плетение маскировочных сетей.

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