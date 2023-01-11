На 73-м году жизни скончался бывший директор омской ТЭЦ-3

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался бывший директор ТЭЦ-3 Юрий Злобин. Об этом сообщило издание «Город55» со ссылкой на соцсети родственников омича.
Юрий Злобин занимал пост директора омской ТЭЦ-3 в начале 2000-х годов. В 2006 году переехал в Калининград, где до 2010 года возглавлял департамент топливно-энергетического комплекса и недропользования.
О месте, времени и дате проведения церемонии прощания не сообщается.
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