Омский стадион «Красная звезда» перейдет в собственность области в феврале

Визуализацию нового стадиона Фото: СуперОмск

Переход омского стадиона «Красная звезда» в областную собственность будет полностью завершен в феврале. Процесс был запущен в ноябре прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра спорта Омской области Иван Колесник.

- В течение января закончится переход стадион «Красная звезда» в областную собственность. С февраля мы начнем планомерную работу по созданию спортивной инфраструктуру для футбола. В том числе нам надо будет провести экспертизы имеющихся сооружений, которые сегодня есть. Дальше будем смотреть, либо это будет новое строительство, либо масштабная реконструкция, - рассказал Колесник.

Напомним, по планам регионального минспорта стадион должен стать домашней ареной для омского футбольного клуба «Иртыш». Вероятно, что ремонтными работами на стадионе займется концессионер - «Газпромбанк».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru