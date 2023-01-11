Сотрудники одного из омских заводов подготовили и выпустили полный справочник птиц Сибири

Фото: пресс-служба ОЗСМ.

Сотрудники омского завода смазочных материалов совместно со специалистами природного парка «Птичья гавань» выпустили справочник, посвященный орнитофауне Омской области и других регионов Сибири. Сборник впервые систематизирует данные о птицах, которых можно встретить на территории региона. Издание стало частью экопроекта завода.

- Рассказывая о разнообразии сибирской фауны и ее краснокнижных обитателях в печатных изданиях или на интернет-ресурсах, мы не только просвещаем омичей, но и формируем у них неравнодушное, ответственное отношение к природе родного региона, - подчеркнул директор завода Дмитрий Храпов.

В справочнике собрана информация о 200 видах птиц, в том числе редких и краснокнижных обитателях региона и соседних территорий. С изданием можно ознакомиться в парке «Птичья гавань». Часть тиража направят в крупные библиотеки Омской области. Позже планируют выпустить цифровую версию издания.

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