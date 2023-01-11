Мэр Омска Шелест: дисконтные поездки позволили сэкономить горожанам 6,9 миллиона рублей

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В своем telegram-канале омский градоначальник Сергей Шелест сообщил о том, что омичи совершили почти миллион дисконтных поездок в общественном транспорте по акции национальной платежной системы «Мир». И сэкономили 6,9 миллионов рублей на этих передвижениях.

- Пассажиры муниципального транспорта получили возможность экономить с сентября прошлого года. Скидка в 7 рублей полагалась при оплате проезда картой «Мир», привязанной к смартфону, 9 рублей по базовому тарифу можно было сэкономить при использовании Единой карты омича. В общей сложности, в рамках акции, с сентября по декабрь 2022 года омичи совершили 919 тысяч поездок, - рассказал Сергей Николаевич.

Возможно, учитывая высокий спрос на проезд со скидкой, со временем акцию повторят, либо организуют иную дисконтную программу. Многое зависит от инициативы партнеров проекта - банка, готового предложить льготные условия, подчеркнул Шелест.

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