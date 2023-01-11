Омич взорвал праздничную петарду и лишился глаза

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Министерство здравоохранения Омской области сообщило о чрезвычайных происшествиях, которые случились с омичами в период новогодних каникул. Так 27-летний житель региона неосторожно взорвал петарду, и она угодила ему в глаз. Парень обратился в кабинет неотложной помощи офтальмологической больницы имени Выходцева. Офтальмохирурги оказали мужчине необходимую медицинскую помощь, но сохранить зрение так и не удалось. И это не последнее происшествие.

- Внук взорвал петарду, которая угодила в глаз деду. Пенсионер получил контузию глаза средней степени. С таким же диагнозом обратился 25-летний омич — ему в глаз угодила пробка от шампанского, - пояснил заведующий кабинетом неотложной помощи медучреждения Олег Шемчук.

Всего за указанный период времени трое омичей получили травмы глаз в новогодние каникулы. Один из них лишился глаза, двоим удалось сохранить зрение.

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