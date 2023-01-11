Следком организовал проверку, почему омичи мерзнут в своих квартирах

Фото: пресс-служба следственного комитета по Омской области.

Омские следователи сообщили на официальном сайте, что начали доследственную проверку, насколько тепло в квартирах омичей. Ранее жители региона сообщали федеральным СМИ о том, что в их домах недостаточно тепло, а то и вовсе холодно в период аномальных морозов. Так жители Чкаловского городского поселка сообщили, что их батареи невозможно назвать даже теплыми.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по информации, озвученной в новостном выпуске одного из федеральных телеканалов, о том, что в некоторых многоквартирных домах города в период аномальных холодов отсутствует надлежащее отопление, проводится доследственная проверка по признакам преступления, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Сейчас на месте работают следователи, они устанавливают причины низкой температуры в жилых помещениях, проводятся опросы жителей, работников управляющей компании и других организаций. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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