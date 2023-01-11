Из-за новой строчки в квитанции по оплате страхования жилья прокуратура проверит «Омскую энергосбытовую компанию»

Фото: соцсети.

Омская областная прокуратура решила организовать проверку «Омской энергосбытовой компании» («ОЭК») из-за новой строчки в квитанциях для омичей. В конце прошлого года ресурсоснабжающая организация добавила строку с оплатой страховых услуг, в частности, страхование жилья от ЧП. Юристы пришли к выводу, что договор страхования имущества - добровольный, потребители коммунальных услуг могут их не оплачивать. Но, как выяснилось позже, омичей возмутил сам факт рассылки таких предложений.

- Прокуратура организовала проверку соблюдения действующего законодательства. В ведомстве пояснили, что по статье 21 Жилищного кодекса РФ в целях гарантирования возмещения убытков, связанных с утратой (разрушением) или повреждением жилых помещений, может осуществляться страхование жилых помещений в соответствии с законодательством. Такая услуга является добровольной, и ее включение в платежный документ наряду с коммунальными услугами не свидетельствует об обязательности ее оплаты, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом представители прокуратуры все же должны дать оценку законности действий организации, в том числе в части недопущения навязывания услуг потребителям.

- При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - подытожили в официальном сообщении.

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