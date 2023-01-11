В Омске ищут водителя, сбившего на автомобиле 15-летнюю школьницу и скрывшегося от ответственности

Девушка получила серьезные травмы при наезде автомобиля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омские госавтоинспекторы разыскивают водителя неустановленной машины, который утром 10 января сбил на пешеходном переходе Левобережья 15-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП. Авария произошла вблизи дома №12/1 по улице Перелета на пешеходном переходе. Ребенок получил травмы при столкновении и сейчас находится в больнице. Установить автомобиль пока не удалось.

- Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу. На данный момент полицейские ищут виновника ДТП. Тех, кому что-либо известно о произошедшем, просят сообщать об этом по телефонам (3812) 79-35-04 или 102, - сообщают в пресс-службе ГИБДД по Омской области.

О возможных повреждениях на автомобиле также не сообщают ничего конкретного.

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