В Омске на Завертяева начали строить детский сад

Детсад построят ближе к лесопосадкам. Фото: 2ГИС.

Сразу после новогодних каникул в Омске приступили к подготовке земельного участка под строительство детского сада на 310 мест. Новое учреждение образования появится на улице Завертяева в районе дома № 9 к22. Накануне сюда завезли у становили бытовку для рабочих, а также начали расчищать снег, сообщает «Новый Омск»

Детсад необходим для жителей нового жилого микрорайона. Площадь здания составит 7,5 тысяч квадратных метров Подрядчиком выступает строительная компания «Сибцентрстрой», принадлежащая Рафику Сафаряну.

Согласно контракту, дошкольное учреждение должно быть готов к маю 2024 года. Проект застройки утвержден, он обошелся бюджету в 457,2 миллионов рублей.

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