Авиакомпания « ЮВТ Аэро» открыла прямое сообщение по маршруту Омск - Тобольск

Фото: сайт авиаперевозчика.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» открыла первое авиасообщение по маршруту Тобольск-Омск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тобольского аэропорта в Ремезове. Вылеты из Тобольска в Омск будут производить по понедельникам в 13:30 и по субботам в 16:40 местного времени. Время в пути составляет час. Кроме того, авиакомпания открывает параллельно перелеты из Тобольска в Екатеринбург и обратно.

- Авиакомпания открыла продажи билетов из Тобольска в Екатеринбург и Омск: отправиться прямым рейсом из Ремезова можно будет по понедельникам и субботам. В Екатеринбург можно улететь по понедельникам в 10:00, по субботам в 13:00. Время в пути - час, во всех случаях указано местное время, - рассказали в источнике.

Сотрудники авиакомпании также уточнили, что полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200.

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