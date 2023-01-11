Омский поселок Черлак в аномальные морозы остался без газоснабжения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период аномальных морозов, когда средние значения температур за окном оказались ниже на 10 градусов, в Омской области произошла авария на газораспределительных сетях. Из-за этого 10 января около 20:00 вечера в рабочем поселке Черлак произошло отключение двух газораспределительных пунктов, часть домов оказалась без тепла, сообщили в пресс-службе областного минэнерго.

Сейчас поставщики ресурса экстренно восстанавливают газоснабжение. Так АО «Омскгазстройэксплуатация» и ООО «Межоблгаз» пообещали оперативно переподключить газовые котельные и дома и полностью вернуть газ потребителям в течение 1,5 часов.

Пока жителям остается включать электроприборы для обогрева и переходить на другие, альтернативные, источники теплоснабжения.

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