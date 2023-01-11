В омском классическом университете начали перепись военнообязанных студентов

Фото: соцсети.

В Омском госуниверситете имени Достоевского начали сверять данные воинского учета работников и обучающихся. Приказ об этом был подписан еще 27 декабря 2022 года исполняющим обязанности ректора университета Семеном Ефимовым. Информация была, в частности размещена в паблике физического факультета вуза в соцсети «ВКонтакте».

- Студенты, аспиранты и работники должны посетить военно-мобилизационный отдел университета с 9 по 27 января 2023 года. Для каждого факультета выделены особые дни. Далее уже аспирантов университета ждут, чтобы свериться со списками, с 9 по 13 января. Работники университета подают данные в любой из дней указанного периода, - значится в важном документе.

Для того, чтобы пройти перепись, студентам и работникам необходимо иметь при себе паспорт и воинские учетные документы. Коснется ли такая перепись другие учебные заведения региона - неизвестно.

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