Неработающим омским пенсионерам проиндексировали пенсии почти на 5%

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области проживает 430 тысяч неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию. С 1 января 2023 года она была проиндексирована на 4,8%. Об этом сообщили в омском отделение Соцфонда РФ.

Как рассказали в ведомстве, части получателей январские выплаты были перечислены досрочно из-за новогодних праздниках. Сейчас продолжается выдача пенсий тем, кто получает ее через отделения «Почты России». 21 января 2023 года средства поступят на банковские счета 413 тысяч омских пенсионеров.

Напомним, омским семья с детьми до 17 лет было назначено единое пособие. Данная мера поддержки доступна для семей, где доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. В Омской области он составляет 13 195 рублей.

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