Омское отделение Народного фронта открывает два гуманитарных сбора для Донбасса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отделение Народного фронта в Омской области открыло два новых специальных гуманитарных сбора для Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Первый сбор открыт для девушек из медицинской роты «Омь». Для них ОНФ собирает обезболивающие, ранозаживляющие, противоожоговые, противовирусные и противопростудные средства, а также материалы для перевязок.

Второй 0 детский. Для детей из подшефного Стаханова организация собирает средства гигиены (присыпка, средства для купания, стирки детского белья и другие), подгузники, влажные салфетки, одноразовые пеленки, сухие смеси, соски, пустышки.

Передать всю помощь можно в омский штаб Народного фронта, расположенный по адресу: проспект Карла Маркса, 4, кабинет 223. Подробная информация по телефону: 31-88-00.

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