Омское отделение Народного фронта открывает два гуманитарных сбора для Донбасса

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отделение Народного фронта в Омской области открыло два новых специальных гуманитарных сбора для Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Первый сбор открыт для девушек из медицинской роты «Омь». Для них ОНФ собирает обезболивающие, ранозаживляющие, противоожоговые, противовирусные и противопростудные средства, а также материалы для перевязок.
Второй 0 детский. Для детей из подшефного Стаханова организация собирает средства гигиены (присыпка, средства для купания, стирки детского белья и другие), подгузники, влажные салфетки, одноразовые пеленки, сухие смеси, соски, пустышки.
Передать всю помощь можно в омский штаб Народного фронта, расположенный по адресу: проспект Карла Маркса, 4, кабинет 223. Подробная информация по телефону: 31-88-00.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru