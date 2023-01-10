Синоптики рассказали, когда аномальные морозы покинут Омскую область

Фото: Иван МАКЕЕВ
Аномальные холода покинут Омскую область к выходным. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
- С 9 по 13 января на территории Омской области объявлено штормовое предупреждение о наступлении опасного явления «аномально-холодная погода». Отклонение среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10C° и более, - рассказали синоптики.
В пятницу, 13 января, в регионе потеплеет до -12 градусов и пройдет небольшой снег.
Отметим, сегодня ночью, 10 января, столбик термометра в Омске опускался -31,4 градуса.
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