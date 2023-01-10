В Омской области все службы приведены в режим повышенной готовности из-за аномальных холодов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале сообщил, что все экстренные службы приведены в повышенную готовность из-за аномальной холодной погоды в регионе.

Глава региона обратился к омичам и попросил их соблюдать правила противопожарной безопасности, быть внимательными при использовании печей и нагревателей, по возможности воздержаться от дальних поездок, а также тепло одеваться.

Отметим, аномальная холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 10 градусов продержится в Омской области до 13 января.

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