В Омской области сохраняется сложная эпидситуация по ОРВИ и гриппу

Фото: Ксения Высотина

На территории Омской области продолжает сохраняться сложная эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу. Об этом сообщается управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что в праздничные дни произошло некоторое снижение заболеваемости в связи с несколькими факторами, в частности с школьными каникулами и невысокой обращаемость в медицинские учреждения в этот период.

- По результатам лабораторных исследований, среди населения циркулируют респираторные вирусы: грипп А, грипп B риновирусы, РС-вирусы, парагрипп и другие.

Доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов превышает 40%. Превалируют вирусы гриппа А/H1N1/ (свиной грипп). Что касается новой коронавирусной инфекции COVID 19, то за первую неделю 2023 года было зарегистрировано 156 случаев. , - рассказали в Роспотребнадзоре.

Омичам рекомендуют соблюдать основные меры профилактики острых респираторных заболеваний - масочный режим, социальная дистанция, частое мытье рук и использование антисептиков.

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