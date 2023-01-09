В Омске под окнами многоэтажки нашли тело уборщицы с многочисленными травмами

Фото: sledcom.ru.
В Омске под окнами многоэтажки прохожие обнаружили тело 46-летней женщины с многочисленными травмами. Инцидент произошел еще 7 января, тело было найдено под окнами бывшего общежития по улице Лермонтова, 57.
- 7 января около 23:16 поступило сообщение, что случайные прохожие нашли у дома тело женщины с телесными повреждениями, — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Следователи быстро установили личность погибшей - женщина проживала в этом доме и работала уборщицей в «Бауцентре». Следователи и оперативники опросили очевидцев и родственников погибшей и исключили из версий произошедшего криминал и несчастный случай. Предварительный вывод следствия - омичка совершила суицид.
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