В 2022 году омичи сдали оружия и патронов на 360 тысяч рублей вознаграждения

Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области.

В Омской области отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подвел итоги минувшего года. В 2022 году омичи добровольно сдали 119 единиц оружия, 560 патронов различного калибра, 1,7 граммов пороха. Общая сумма вознаграждений составила 360 тысяч рублей.

- 12 декабря 2022 года в Саргатском районе Омской области мужчина принес незарегистрированный газовый пистолет, неустановленной марки, оружие доброволец нашел в лесу летом, - пояснили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Напомним, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт, перевозку, хранение и ношение оружия и боеприпасов предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80-ти тысяч рублей.

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