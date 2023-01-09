В Омской области в 2022 году были решены проблемы 245 дольщиков

Министерство строительства Омской области сообщило, что в 2022 году защитило права участников долевого строительства 14 проблемных многоквартирных домов. Денежные выплаты с помощью мер поддержки Фонда развития территорий получили 99 дольщиков ЖК Ясная поляна и недостроев по улицам Кирова, Перелета и проспекту Космическому.

- В остальных случаях была достигнута официальная договорённость между застройщикам и участниками долевого строительства о продлении договоров участия в долевом строительстве и переносе сроков ввода домов в эксплуатацию. Данные изменения зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Омской области, - сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Вопрос восстановления прав обманутых дольщиков находится на постоянном контроле губернатора Омской области Александра Буркова, подчеркнули в ведомстве.

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