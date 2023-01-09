Из-за аномальных морозов омским школьникам позволили не выходить с каникул

Решение о том, идти ребенку в школу или нет, принимают родители. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца недели в Омске продержатся аномальные морозы. В среднем температуры будут ниже климатической нормы на 10 градусов. В этот период вернуться с зимних каникул в классы должны омские школьники. Минздрав Омской области рекомендовал школьникам разного возраста задержаться на этот период дома.

Так ученики начальных классов могут не выходить в школу при температуре за окном ниже -30 градусов, учащиеся с 5 по 9 класс могут пропустить уроки при -32 градусах. Старшеклассникам тяжелее всех - они не приходят в школу только при температуре ниже -35 градусов.

При этом школы продолжат работать, заверили в омском минобре.

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