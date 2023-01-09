Многоэтажный гараж появился на Левобережье Омска

Омичи получат альтернативу дворовым парковкам.
Фото: Евгения ГУСЕВА
На Левобережье Омска появился многоэтажный гараж. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдала горадминистрация.
Объект располагается по адресу: Волгоградская, 30/3. Его строительством занимался ООО «Трестстрой-2000».
Площадь многоуровневого здания составляет более 1000 квадратных метров.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru