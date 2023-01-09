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НовостиОбщество9 января 2023 4:23

Многоэтажный гараж появился на Левобережье Омска

Крытое помещение располагается на улице Волгоградской
Виктория КОВЕРНЕВА
Омичи получат альтернативу дворовым парковкам.

Омичи получат альтернативу дворовым парковкам.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На Левобережье Омска появился многоэтажный гараж. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдала горадминистрация.

Объект располагается по адресу: Волгоградская, 30/3. Его строительством занимался ООО «Трестстрой-2000».

Площадь многоуровневого здания составляет более 1000 квадратных метров.

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