МЧС предупреждает омичей об опасности в период аномальных морозов

Фото: МЧС России по Омской области
В период аномальных морозов об опасности омичей предупреждает региональное МЧС. В ведомстве просят жителей региона быть внимательными с огнем и электрическими приборами.
Также из-за резкого понижения температур автомобилистов просят воздержаться от дальних и длительных поездок, а пешеходов от продолжительного пребывания на улице.
- При прогреве автомобиля ни в коем случае не используйте самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства. Будьте осторожны при использовании обогревательных электроприборов и эксплуатации отопительных печей, - советуют спасатели.
Напомним, аномальные морозы до -40 градусов сохранятся в регионе как минимум до среды.
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